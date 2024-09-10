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        Francisco Calvo, Hatayspor'da

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 32 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Javier Calvo Quesada ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:55
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        Francisco Calvo, Hatayspor'da
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, 32 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Javier Calvo Quesada ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Süper Lig'de daha önce Konyaspor’da da forma giyen Francisco Calvo, Hatayspor'a transfer oldu. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’umuza hoş geldin Francisco Calvo! Daha önce Konyaspor ve FC Juárez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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