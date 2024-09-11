Hatay'da orman yangını

Fırnız Yaylası'nda gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerine uzak mesafedeki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, 43 personel, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel, AFAD'dan 3 araç 10 personel müdahale etti. Sarp arazideki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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