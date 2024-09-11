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        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:10
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        Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 30 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışmasında 3 gruba ayrılan takımda kazanan beyaz takım oldu. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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