Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 30 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışmasında 3 gruba ayrılan takımda kazanan beyaz takım oldu. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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