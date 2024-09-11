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        İskenderun'da depremde yıkılan okulun yerine yaptırılan 'Kadınana İlkokulu' törenle eğitime açıldı

        AFYONKARAHİSAR Valiliği ve hayırseverler tarafından, 6 Şubat depreminde yıkılan İskenderun'daki Denizciler Çamlık İlkokulu'nun yerine yapılan, Afyonkarahisar'ın tarihinde önemli bir yeri olan 'Kadınanalar'ın ismini taşıyan 'Kadınana İlkokulu' düzenlenen törenle eğitim-öğretime açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:35
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        İskenderun'da depremde yıkılan okulun yerine yaptırılan 'Kadınana İlkokulu' törenle eğitime açıldı
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        AFYONKARAHİSAR Valiliği ve hayırseverler tarafından, 6 Şubat depreminde yıkılan İskenderun’daki Denizciler Çamlık İlkokulu'nun yerine yapılan, Afyonkarahisar'ın tarihinde önemli bir yeri olan ‘Kadınanalar'ın ismini taşıyan 'Kadınana İlkokulu' düzenlenen törenle eğitim-öğretime açıldı.

        Kadınana İlkokulu'nun açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Afyonkarahisar'dan hayırseverler, davetliler, okul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Deprem sürecinde Hatay’a 'Koordinatör Vali' olarak desteğe gelen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın girişimiyle, Afyonkarahisarlı hayırseverlerin destekleriyle 12 derslikli, 3 idareci odası, 1 yemekhanesi, 1 laboratuvarı ve 1 konferans salonu bulunan çağın gerektirdiği özelliklere sahip Kadınana İlkokulu'nda 13 öğretmen, 2 idareci ve 265 öğrenci bulunuyor. Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 6 Şubat depremiyle bölgede 2 aylık bir süre içerisinde 'Koordinatör Vali' olarak görev yaptığını ve yaraların sarılması konusunda büyük çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Vali Yiğitbaşı, okulun 9 ay gibi kısa bir sürede yapılarak eğitim-öğretime kazandırıldığını belirterek, "Kadınana İlkokulu olarak ismini belirledik. Kadınana, Afyonkarahisar’ın önemli sembollerinden biridir. Kadınanalar, Selçuklu Sultanının Moğol istilasından kaçan üçüncü Alaattin Keykubat’ın 3 kızını ifade eder. Konya'dan Afyonkarahisar'a kaçan 3 kız, Afyon bölgesine büyük hizmetlerde bulunmuş ve şehri su ile buluşturup değerler katmıştır. Kendi yanlarında getirdikleri mal varlıklarını şehrin hayrı için kullanmışlardır. Dolayısıyla, bizim şehrimizde Kadınanalar çok güzel bir şekilde hayırla yad edilir. Biz de Afyon’un ilk kadın valisi olarak burada görev yaptığımız için bu ilkokulumuzun Kadınanaları sembolize etmesini ve şehrimiz adına yaşamasını istedik" dedi.

        6 Şubat depreminde 1600 okulun üçte birinin neredeyse kullanılamaz hale geldiğini belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı da şunları söyledi:

        "210 okulumuz deprem anında çöktü; 180 okulumuz ise orta hasarlı hale geldi. 6 Şubat'tan bu yana 517 okulda bakım onarım yaptık. Diğer taraftan 106 yeni okul inşa ederek eğitim-öğretime sunduk. Bunların toplam derslik sayısı 714'tür. 15 ilçemizde 127 devlet okulu ve 34 planlama dahil olmak üzere 161 okulun yapım çalışmaları devam ediyor. 5 Şubat'tan önce derslik sayımız 14 bin 700 iken, önümüzdeki yıl sonuna kadar bu rakamı 16 bin 700'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yeni atanmış öğretmenlerimizin barınma sorununu çözmek amacıyla yaklaşık 4 bin 570 öğretmeni konteynerlerde misafir ediyoruz. Afyonkarahisar Valiliği ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yaptırılan Kadınana İlkokulu'nu İskenderun Denizciler Mahallesi'nde hizmete açıyoruz. 12 derslikli Kadınana İlkokulu'nda her şey mevcut. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Afyonkarahisar hayırseverlerine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

        Valilerle birlikte protokol üyeleri kurdele kestikten sonra okul içinde bulunan öğrencileri dersliklerde ziyaret etti ve çanta, suluk ve çeşitli hediyeleri öğrencilere dağıttı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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