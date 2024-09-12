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        Hatayspor'da Rıza Çalımbay kuralları işliyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:20
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        Hatayspor'da Rıza Çalımbay kuralları işliyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. İdmanda Rıza Çalımbay, sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.

        Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda çift kale maç oynandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.

        Yeni transfer Francisco Calvo takımla birlikte çalışmalarına başladı.

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