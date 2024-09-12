Hatayspor'da Rıza Çalımbay kuralları işliyor

Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda çift kale maç oynandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. İdmanda Rıza Çalımbay, sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.

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