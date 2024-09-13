Hatayspor'da Alanya mesaisi sürüyor

Teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalar ve dar alanda çalışmalarıyla sona erdi. Bordo-beyazlı ekip, yarın erken saatlerde hava yoluyla Alanya’ya hareket edecek. Hatayspor, akşam saatlerinde Alanya’da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

SÜPER Lig’in 5’inci haftasında Pazar günü deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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