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        Hatayspor'da Alanya mesaisi sürüyor

        SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Pazar günü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:49 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:55
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        Hatayspor'da Alanya mesaisi sürüyor
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        SÜPER Lig’in 5’inci haftasında Pazar günü deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalar ve dar alanda çalışmalarıyla sona erdi. Bordo-beyazlı ekip, yarın erken saatlerde hava yoluyla Alanya’ya hareket edecek. Hatayspor, akşam saatlerinde Alanya’da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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