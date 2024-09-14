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        Uçuruma düştü, 5 saatte kurtarıldı

        HATAY'da dağlık alanda 150-200 metre derinlikteki uçuruma düşen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:40
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        Uçuruma düştü, 5 saatte kurtarıldı
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        HATAY'da dağlık alanda 150-200 metre derinlikteki uçuruma düşen A.K., ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Çanaklı mevkisinde, saat 02.30 sıralarında, meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin uçuruma yuvarlanıp yaralandığı, bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, 5 saatlik çalışmasının ardından A.K., düştüğü yerden çıkarıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan A.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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