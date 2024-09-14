Uçuruma düştü, 5 saatte kurtarıldı

Olay, Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Çanaklı mevkisinde, saat 02.30 sıralarında, meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin uçuruma yuvarlanıp yaralandığı, bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, 5 saatlik çalışmasının ardından A.K., düştüğü yerden çıkarıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan A.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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