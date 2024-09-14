Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        TIR'ın çarptığı Rabia, 5 yaşındaki kızı ile karnındaki bebeğini kaybetti

        HATAY'da, alışverişten dönen 8,5 aylık hamile Rabia Erdem ve kızı Melek Erdem'e (5), TIR çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'ın çarptığı Rabia, 5 yaşındaki kızı ile karnındaki bebeğini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da, alışverişten dönen 8,5 aylık hamile Rabia Erdem ve kızı Melek Erdem'e (5), TIR çarptı. Melek Erdem yaşamını yitirdi, Rabia Erdem ise kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğini kaybetti.

        Kaza, Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 YS 782 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen 8,5 aylık hamile anne Rabia Erdem ile yanındaki kızı Melek Erdem'e çarptı. Melek Erdem olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Rabia Erdem, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçılar tarafından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Erdem, hastanede bebeğini de kaybetti. Tedavisi süren Rabia Erdem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Melek Erdem'in cansız bedeni ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla, Dörtyol Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

        Öte yandan, anne ve kızının alışverişten dönerken kazanın olduğu ve olay yerinde alışveriş poşetleri ve bebek arabasının kaldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!
        Çocukların sağlıklı ruhsal gelişimi için ekran maruziyetine dikkat!

        Benzer Haberler

        Hatay'da tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve annesi yaralandı...
        Hatay'da tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve annesi yaralandı...
        Uçuruma düştü, 5 saatte kurtarıldı
        Uçuruma düştü, 5 saatte kurtarıldı
        Hatay'ın serinleten buğday çorbası Gastronomi Evi'nde tanıtılıyor
        Hatay'ın serinleten buğday çorbası Gastronomi Evi'nde tanıtılıyor
        Erzin'de jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı
        Erzin'de jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı
        Hatay ve Mersin'de balıkçılar mavi sularla buluşmak için son hazırlıklarını...
        Hatay ve Mersin'de balıkçılar mavi sularla buluşmak için son hazırlıklarını...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kore Savaşı'nın 94 yaşındaki tanığı...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kore Savaşı'nın 94 yaşındaki tanığı...