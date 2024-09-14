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        Aboubakar, Hatayspor'da ilk idmanına çıktı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni transferi Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, takımdaki ilk idmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 23:02 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:05
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        Aboubakar, Hatayspor'da ilk idmanına çıktı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor’un yeni transferi Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, takımdaki ilk idmanına çıktı.

        Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1 yıllığına Hatayspor ile anlaşan Aboubakar, ilk antrenmanında istekli tavırlarıyla beğeni topladı. Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Alanyaspor maçının taktik provası gerçekleştirildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takıma hazır gelen Aboubakar’a ilk 11’de şans verip vermeyeceği maç saatinde belli olacak. Hatayspor’un Alanyaspor’a konuk olacağı karşılaşma yarın saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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