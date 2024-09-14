Aboubakar, Hatayspor'da ilk idmanına çıktı

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1 yıllığına Hatayspor ile anlaşan Aboubakar, ilk antrenmanında istekli tavırlarıyla beğeni topladı. Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Alanyaspor maçının taktik provası gerçekleştirildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takıma hazır gelen Aboubakar’a ilk 11’de şans verip vermeyeceği maç saatinde belli olacak. Hatayspor’un Alanyaspor’a konuk olacağı karşılaşma yarın saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

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