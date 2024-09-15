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        İskenderunspor - Fethiyespor: 0-1

        STAT:Kırıkhan Şehir HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Emrah AkkayaİSKENDERUNSPOR: Onurcan Özdemir - Ahmet Biler, Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mert Efe Çölbeyi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:35
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        İskenderunspor - Fethiyespor: 0-1
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        STAT:Kırıkhan Şehir

        HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Sefa Özcan, Emrah Akkaya

        İSKENDERUNSPOR: Onurcan Özdemir - Ahmet Biler, Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mert Efe Çölbeyi (Dk. 60 Muhammet Beşir), Kerem Kurşun (Dk. 77 Mahmut Bilir), Mehmet Manış (Dk. 77 Ender Gör), Kadir Turhan, Setdarcan Eralp, Erbay Eker (Dk. 84 Osman Tokay), Ömer Gür (Dk. 60 Mohamed Khalil)

        FETHİYESPOR: Arda Akbulut - Canberk Ömer Özdemir (Dk. 84 Emre Bekir), Umut Mert Toy, Şahan Akyüz, Ömer Mert Gündüz (Dk. 46 Samet Hakan Kılıç), Ahmet Dereli (Dk. 90+1 Berkay Can), Serdar Ümit Deniz, Özcan Yaşar (Dk. 59 Berat Satır)(Dk. 90+1 İbrahim Yüksel), Çağan Karya Erciyas, Muhammet Enes Erdem, Ali Ceylan

        GOL: Dk. 79 Ali Ceylan (Fethiyespor)

        SARI KARTLAR: Erbay Eker (İskenderunspor) Samet Hakan Kılıç, Şahan Akyüz (Fethiyespor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, kendi sahasında Fethiyespor'a 1-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ve kontrollü ataklarla golsüz tamamlandı. Mücadelenin 79'uncu dakikasında sol kanattan gelişen Fethiyespor atağında köşe vuruşuna yakın bir yerden ceza sahasına atılan pası Ali Ceylan şık bir vuruşla topu İskenderunspor ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İskenderunspor yaptığı oyuncu değişikleri sonunda gerçekleştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve 6 dakikalık uzatma süresinde de başka gol olmayınca maç Fethiyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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