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        Bakan Yerlikaya Hatay'da

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:40
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        Bakan Yerlikaya Hatay'da
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı Hatay Havalimanı’nda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Yerlikaya Hatay Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra AFAD İl Müdürlüğü’nde ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’na katılacak. Bakan Yerlikaya burada Hatay’da yürütülen çalışmaları değerlendirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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