Bakan Yerlikaya Hatay'da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı Hatay Havalimanı’nda Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Yerlikaya Hatay Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra AFAD İl Müdürlüğü’nde ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’na katılacak. Bakan Yerlikaya burada Hatay’da yürütülen çalışmaları değerlendirecek.

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