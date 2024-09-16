Bakan Yerlikaya Hatay'da (2)

BAKANYERLİKAYA: HUZUR VE GÜVENLİĞİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’ın Antakya ilçesindeki AFAD Toplantı Salonu’nda Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan ve Türkiye genelinde terör unsurlarına karşı 35 bin 428 operasyon düzenlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 70 terör olayının engellendiğini kaydetti. Teröre, uyuşturucuya ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere suça ve suçlulara geçit vermeyeceklerini belirten Yerlikaya açıklamasında, “Bugün, medeniyetlerin buluşma noktası şehitler ve evliyalar diyarı Hatay’dayız. Hatay her taşında, her köşesinde tarihin derin izlerini taşır. Bu topraklar, birlikte yaşama kültürünün yeşerdiği diyarlardır. Karşılıklı saygının, huzurun, güvenin ve barışın timsalidir. Malumlarınız üzere; 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizin başında Hatay geliyordu. Asrın felaketinin derinden etkilediği Hatay’da nice canımızı yitirdik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin hemen ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattık. Dedik ki; depremin yaralarını birlikte saracağız. Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldıracağız inşallah. Bunun için devletimiz tüm kurumlarıyla canla başla çalışmaya devam ediyor. Bir taraftan Hatay’ımızı yeniden imar ederken, huzur ve güvenliğimizden asla taviz vermiyoruz” dedi.

HATAY’DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE 606 OPERASYON DÜZENLENDİ Hatay’da terör örgütlerine yönelik 606 operasyon düzenlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Şimdi Hatay’da 1 Ocak 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili verilerimizi paylaşacağız. Bu dönemde ülkemiz genelinde; tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar neticesinde 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemini de engelledik, hamdolsun. Hatay’da ise terör örgütlerine yönelik 606 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 219 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 61’i tutuklandı. Sokaklarımızı, mahallelerimizi, şehirlerimizi organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarından bir bir temizliyoruz. Bu kapsamda bu yıl, ülkemiz genelinde organize suç örgütlerine yönelik 911 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 6 bin 441 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 2 bin 834’ü tutuklandı; bin 322’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay özelinde ise organize suç örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 138 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 75’i tutuklandı, 33’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Çökerttiğimiz bölgesel olarak 2, yerel olarak 4 olmak üzere toplam 6 organize suç örgütü Hatay’daydı. Terör ve organize suç örgütleriyle doğrudan bağlantılı olan en önemli mücadele alanlarımızın başında ‘uyuşturucu’ geliyor. Defaatle belirttiğimiz gibi; uyuşturucuyu ‘çağımızın vebası’ olarak görüyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi bu illetten korumak için en büyüğünden en küçüğüne kadar zehir tacirlerinin enselerindeyiz. Çıkmaz sokakta olduklarını bilsinler. Onlar için tek kurtuluş yolu adalete teslim olmaktır” ifadelerini kullandı.

'HER 100 OLAYIN 95’İNİ AYDINLATTIK' Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan operasyonlara değinerek, “Yeni kabine dönemimizde, 30 bin 863 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 50 bin 132 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 21 bin 654’ü tutuklandı. 9 bin 202’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay’da ise bu dönemde zehir tacirlerine yönelik 468 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 682 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 259’u tutuklandı; 124’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Göç, küresel bir sorun. Göç yönetimimizi; insanı önceleyen, kamu düzenimizden ve güvenliğimizden taviz vermeyen bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, 2024 yılında, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik toplam 4 bin 843 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 8 bin 61 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 2 bin 824’ü tutuklandı, bin 267’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu mücadelemizin Hatay boyutunda ise toplam 200 operasyon düzenlendi. 379 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 169 organizatör tutuklandı. 28 bin 452 düzensiz göçmeninde sınırdan geçişi engellendi. Asayiş suçları, Toplumsal huzuru bozan suçların başında geliyor. 2024 yılında, Ülkemiz genelinde ‘Asayiş’ suçlarıyla ilgili aydınlatma oranımız ortalama yüzde 94,6. Yani her 100 olayın 95’ini aydınlattık. Hatay’da bu oran yüzde 89,8 Aynı dönemde, ülkemiz genelinde ‘Malvarlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta’ aydınlatma oranımız ülke genelinde yüzde 77,9. Bu oran Hatay’da yüzde 65,8. yine ülkemiz genelinde, ‘Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta’ aydınlatma oranımız yüzde 96,7. Bu oran Hatay’da yüzde 94,9. Biz; terörle, çetelerle, zehir tacirleriyle tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi amansız bir şekilde sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi verirken de en büyük gücümüz aziz milletimizin hayır dualarıdır. Valimize, Kaymakamlarımıza, İl ve İlçe Emniyet Müdürlerimize, İl ve İlçe Jandarma Komutanlarımıza, Hatay’ın huzuru için gece gündüz demeden çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hatay için, Hatay’ın huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'HATAY'A NAKDİ YARDIM MİKTARI 36 MİLYAR 380 MİLYON LİRAYI GEÇMİŞTİR' Hatay’daki konut yapım süreci ve yardımlar konusunda değerlendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, Hatay’da toplamda 137 bin 780 konut, 15 bin 929 iş yeri ve 762 ahır olmak üzere toplam 154 bin 471 hak sahibi olduğunu kaydetti. Kalıcı konut sürecinde Hatay’da 82 bin 169 konut ihalesi yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, “57 bin 153 konutun ihale aşaması sürüyor. Bu süreç devam ediyor. Gerçekleştirilen konut kuralarında, 1. ve 2. kurada Hatay’da 9 bin 876 konut ve bin 9 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 885 konut kurası çekilmiş ve anahtarları teslim edilmiştir. Geçen hafta gerçekleştirilen 3. kura ile Hatay’da 6 bin 983 konut ve 536 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 519 konut kurası çekilmiştir. Böylece Hatay’da toplamda 16 bin 859 konut ve bin 545 köy evi olmak üzere bugüne kadar 18 bin 404 konutun kurası çekilmiştir. Teslim edilen konutlarla birlikte 2024 sonuna kadar Hatay’da toplam 42 bin 330 konutun teslim edilmiş olması hedeflenmektedir. Bu yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanınızın sözü doğrultusunda 200 bin konutun kurasının çekilmesi planlanmıştır. Şu ana kadar 3 kurayla 101 bin konutun kuraları çekilmiştir. Ekim ayında Cumhurbaşkanımızın Hatay ilimize teşrifleriyle 4. kura çekilecektir. İnşallah 2025 yıl sonuna kadar 139 bin konutun tamamlanarak Hatay’da hak sahiplerine teslim edilmesi hedeflenmektedir. İl genelinde toplamda 76 bin 471 konteynerde 223 bin 162 vatandaşımız misafir edilmektedir ve 27 bin 118 Esen Kart vatandaşlara dağıtılmıştır. Hatay’da 6 Şubat depremlerinden sonra 12 milyar 39 milyon lira kira yardımı başta olmak üzere hane başı destek ödemesi, taşınma yardımı gibi çeşitli yardımlar kapsamında afetzede ailelere toplam 20 milyar 282 milyon 530 bin lira nakdi yardım yapılmıştır. Kırsal konut, altyapı giderleri, yıkım enkaz ödemeleri ve yapım işleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 16 milyar 97 milyon 720 bin lira ödenek aktarılmıştır. Böylece AFAD tarafından Hatay iline nakdi olarak aktarılan kaynak miktarı bugüne kadar 36 milyar 380 milyon lirayı geçmiştir" ifadelerini kullandı.