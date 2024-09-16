Bakan Yerlikaya Hatay'da (3)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı toplantının ardından karayoluyla Hatay'ın Dörtyol ilçesine geçti. Burada esnaf ziyareti yapan Bakan Yerlikaya, vatandaşla sohbet etti. Bakan Yerlikaya daha sonra yapımı bir süre önce tamamlanan Dörtyol-Erzin karayolunda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya ardından Dörtyol Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

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