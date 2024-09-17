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        Hatayspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Ligi'in 6'ncı haftasında cuma günü sahasında ağırlayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:00
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        Hatayspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Ligi’in 6'ncı haftasında cuma günü sahasında ağırlayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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