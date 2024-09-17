Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'ndan 3 bin 963 çift yararlandı (2)

HATAY'DAÇOCUK EVLERİ SİTESİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından deprem bölgelerinde yaraların sarılması adına başlatılan 'İskan ve İstahdam' projeleri kapsamında Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vali Mustafa Masatlı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve Serdar Demir’in ailesinin katıldığı törenle açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Hatay’da sadece yeni bir yaşam alanının kapılarını açmıyor aynı zamanda çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri, ülkemizin gelişiminin ve refahının teminatıdır" dedi.

14 BİN 659 ÇOCUĞA AİLE ORTAMI

Bakan Göktaş, "Bugün, Türkiye’nin dört bir yanında, 14 bin 659 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Hatay’da ise 2 çocuk evleri sitesiyle, 62 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk evleri sitesiyle 80 çocuğumuzu daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaşam alanı oluşturdu" diye konuştu.