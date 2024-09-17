Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'ndan 3 bin 963 çift yararlandı (2)
HATAY'DAÇOCUK EVLERİ SİTESİNİN AÇILIŞINA KATILDICumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından deprem bölgelerinde yaraların sarılması adına başlatılan 'İskan ve İstahdam' projeleri kapsamında Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vali Mustafa Masatlı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve Serdar Demir'in ailesinin katıldığı törenle açıldı.
HATAY'DAÇOCUK EVLERİ SİTESİNİN AÇILIŞINA KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından deprem bölgelerinde yaraların sarılması adına başlatılan 'İskan ve İstahdam' projeleri kapsamında Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vali Mustafa Masatlı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve Serdar Demir’in ailesinin katıldığı törenle açıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Hatay’da sadece yeni bir yaşam alanının kapılarını açmıyor aynı zamanda çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri, ülkemizin gelişiminin ve refahının teminatıdır" dedi.
14 BİN 659 ÇOCUĞA AİLE ORTAMI
Bakan Göktaş, "Bugün, Türkiye’nin dört bir yanında, 14 bin 659 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Hatay’da ise 2 çocuk evleri sitesiyle, 62 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk evleri sitesiyle 80 çocuğumuzu daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaşam alanı oluşturdu" diye konuştu.
1 MİLYAR 54 MİLYON LİRA DESTEK
Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile çocukların gelişimini ailelerinin yanında takip ettiklerine dikkat çeken Bakan Göktaş, ‘’Bu kapsamda eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini vatandaşlarımızın hesaplarına aktardık. Bu programla ailelerimize, çocuklarımızın sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesini sağlayarak, çocuklarımız için sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriyoruz’’ ifadelerini kullandı.
SERDAR DEMİR’İN HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TUSAŞ’ta görevliyken 3 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren Serdar Demir’in hayalini gerçekleştirdiklerini belirten Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise "Bugün açılışını yaptığımız Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi bizim için ayrıca bir önemi var. Bu proje aslında neredeyse 3 yıl önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli kardeşimiz TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in bir hayaliydi. Serdar kardeşimiz hayatını hayır işlerine vakfetmiş çok kıymetli bir kardeşimizdi. Kendinden çok insanları düşünen, sahip olmaktan çok paylaşmakla mutlu olan bir gönül dostuydu" dedi.
Bakan Göktaş, kurdele kesiminin ardından beraberindeki heyet ile Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi’nde incelemelerde bulundu.
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