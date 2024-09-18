Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanla dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının çalışmalarına devam etti.

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