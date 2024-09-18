Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının çalışmalarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının çalışmalarına devam etti.

        Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanla dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler

        Benzer Haberler

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu
        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Güneş vatandaşlarla buluştu
        Genç sporcu Arda, atlı okçulukta "şampiyonluklar" istiyor
        Genç sporcu Arda, atlı okçulukta "şampiyonluklar" istiyor
        Hatay'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan küçük çocuk ha...
        Hatay'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan küçük çocuk ha...
        Hatay'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Taş ocağı için patlatma yaparak, şelaleye zarar veren firmanın faaliyeti du...
        Taş ocağı için patlatma yaparak, şelaleye zarar veren firmanın faaliyeti du...
        Hatay Valiliğinden Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapılması...
        Hatay Valiliğinden Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapılması...