Topladığı atıklar ile ünlü ressamların tablolarını yapıyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde üniversite öğrencisi Dilara Altınorak Matracı (24), topladığı atık malzemeler ile ünlü ressamların tablolarını yapıyor.

Metal heykel sanatçısı ve mozaik ustası babası Mervan Altınorak'tan ilham alarak Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü kazanan Dilara Altınorak Matracı, asamblaj ve reprodüksiyon yöntemlerine merak sarıp, ünlü ressamların tablolarını yapmaya başladı. Hem sokaklardan hem de hurdalıklardan plastik, şişe, poşet ve kapak gibi çeşitli atık malzemeleri toplayan Matracı, bu nesneleri tablolara yerleştiriyor.