Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın akşam saatlerinde Mersin Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

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