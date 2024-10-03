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        Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:55
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        Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

        Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın akşam saatlerinde Mersin Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

        Takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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