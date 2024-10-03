Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.
Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın akşam saatlerinde Mersin Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.
Takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.
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