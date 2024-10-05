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        Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı; o anlar kamerada

        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlerden Suriye uyruklu Gazvan El Hamdan'a (6) motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:20
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        Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı; o anlar kamerada
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        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlerden Suriye uyruklu Gazvan El Hamdan'a (6) motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk hafif yaralandı.

        Kaza, 3 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıkan Suriye uyruklu Gazvan El Hamdan (6) ve Mahmut El Hamdan (5) isimli kardeşler, yolun karşı yönüne geçmek istedi. İki çocuk, yoldan geçen motosikletleri görünce bir süre bekledi. Yol boşalınca geçmek isteyen kardeşlerden Gazvan El Hamdan'a hızla gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü yoluna devam ederken, hastaneye kaldırılan ve yanağına dikiş atılan Gazvan El Hamdan tedavisi sonrası taburcu oldu. Kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıkarken, görgü tanığı, çocukların amcası Abdulbasit El Hamdan, "Yeğenlerim yolun boş olduğunu görünce karşıya geçmek istedi. Tam bu sırada gelen motosiklet, yeğenlerime çarptı ve durmadı. Gazvan yaralandı, Mahmut ise kurtuldu" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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