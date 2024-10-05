Hatay'da 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu kapsamında açılan yüzücüler, 11 saat 41 dakikada 39 kilometre mesafeyi geçerek Hatay'ın İskenderun kıyısına ulaştı.

İki bireysel sporcu ve 5 kişilik bir bayrak takımından oluşan yüzücüler, Yumurtalık kıyısından saat 05.00 sıralarında 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'na başladı. 11 saat 41 dakikada 39 kilometre mesafeyi geçen yüzücüler İskenderun sahiline ulaştı. Ellerinde Türk bayrağı ile denizden çıkan yüzücüleri, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel çiçekle karşılayarak tebrik etti.