Anne köpek, çukura düşen yavrusu kurtarılana kadar ekiplerin yanından ayrılmadı

Merkez Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi’nde inşaat alanında yavru köpek çukura düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne köpek, çalışmalar sırasında diğer yavrularıyla birlikte çukurun başından ayrılmadı. Ekipler, kısa süreli çalışmayla yavru köpeği çukurdan çıkarttı. Ekipler, sağlık durum iyi olan yavru köpekle diğerlerini güvenli bir alana taşıdı.

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