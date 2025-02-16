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        Anne köpek, çukura düşen yavrusu kurtarılana kadar ekiplerin yanından ayrılmadı

        HATAY'da inşaat alanında çukura düşen yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:20
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        Anne köpek, çukura düşen yavrusu kurtarılana kadar ekiplerin yanından ayrılmadı
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        HATAY’da inşaat alanında çukura düşen yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sırasında anne köpek, çukurun başından ayrılmadı.

        Merkez Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi’nde inşaat alanında yavru köpek çukura düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne köpek, çalışmalar sırasında diğer yavrularıyla birlikte çukurun başından ayrılmadı. Ekipler, kısa süreli çalışmayla yavru köpeği çukurdan çıkarttı. Ekipler, sağlık durum iyi olan yavru köpekle diğerlerini güvenli bir alana taşıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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