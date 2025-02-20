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        Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin: Yabancı oyuncularla yolları ayırabiliriz

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da başkan Hikmet Çinçin, transfer yasağı konusunda FIFA'dan hala önlerine dosya geldiğini kaydederek önümüzdeki günlerde yabancı futbolculardan bazılarıyla yolları ayırabileceklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:25
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        Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin: Yabancı oyuncularla yolları ayırabiliriz
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor’da başkan Hikmet Çinçin, transfer yasağı konusunda FIFA’dan hala önlerine dosya geldiğini kaydederek önümüzdeki günlerde yabancı futbolculardan bazılarıyla yolları ayırabileceklerini söyledi.

        Hatayspor Başkanı Başkan Hikmet Çinçin, Bodrumspor maçı öncesinde merak edilenlen konular hakkında kulübün yayın organına açıklamalarda bulundu.

        Erce Kardeşler ve Rigoberto Rivas’ın takımda ayrılmasının kulübün menfaatine olduğunu kaydeden Çinçi; Erce’nin yaşı, Rivas’ın da geçmişte kulüple sorunlar yaşaması nedeniyle yolları ayırdıklarını ifade etti. Bodrumspor maçını kazanma olasılığını yüksek olarak gördüğünü de hatırlatan Çinçin, “Biz başta geldiğimiz günden itibaren ne dedik? Son maça kadar onurlu mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bulunduğumuz konum itibariyle gelecek seneyi de planlamak mecburiyetimiz var. Bunun dışında gelecek seneki yabancı statülerini göz önünde bulundurmamız lazım. Türk kadrosunun durumunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bir de yaz transfer döneminde yasaklıyız. Bu arada maalesef sürekli FİFA’dan bizlere dosya gelmeye devam ediyor. Biz kulübü bütüncül ele aldık. Her aksiyona göre A-B planları yapmak yükümlülüğümüz doğdu. Dolayısıyla bu transfer yasağı sebebiyle biraz deli gömleği giymiş gibiyiz. Yani tasarruf şansımız az" dedi.

        ‘YABANCI OYUNCULARLA YOLLAR AYRILABİLİR’

        Erce Kardeşler’in yıllarca Hatayspor’a hizmet ettiğini anlatan Başkan Çinçin şöyle konuştu:

        "Erce, kaptanlık yaptı. Olgun bir yaş dönemine girdi artık. Şimdi bunun için Amedspor’dan teklif gelince hem Erce açısından iyi bir teklif. Anladığım kadarıyla sporcunun bundan sonraki kariyeri açısından maddi olarak rahatlatıcı bir teklif. Hem de Hatayspor için de bana göre o yaş grubundan bir futbolcudan çıkmak, bir mukaveleden çıkmak faydalı olacağını değerlendirdik. Şimdi kiralık 100 Bin Euro karşılığı, zorunlu satın alma opsiyonu da 500 Bin Euro. Yolları ayırdık. Elimizde üç kalecimiz var şimdi. Bir de İskenderunspor’da kiralık oynayan bir kalecimiz var. Seneye de dört kaleci yani transfer kapalı dönemde geçebileceğimiz bir kota var. Bunu Hatayspor’un menfaatine olduğuna inandık ve bu kararı aldık. Rivas, daha önce Hatayspor’da sıkıntı yaşamış, FIFA’lık olmuş bir sporcuyla tekrardan bir sözleşme yapılmış. Ben prensip olarak çok sıcak bakmadığım bir yol yöntem aslında. En yüksek de bir kontratı var sporcunun. Yabancı kotası sınırlarındayız. Orada da bu tasarruf önümüze geldi Kocaeli’nde. Yani ondan bir maddi geliri olmadı Hatayspor’un ama maddi giderlerinin önüne geçtik diyelim. Transfer yasağı konusunda FİFA’dan hala önümüze dosya geliyor. Önümüzdeki günlerde yabancı futbolculardan bazılarıyla yolları ayırabiliriz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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