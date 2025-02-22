Limandan kaçan angus şehre indi; darbeleri ile 3 kişi yaralandı (2)
ANGUS3 SAATLİK TAKİPLE YAKALANDIHatay'ın İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçan angus, 3 saatlik takip sonucu yakalandı.
ANGUS3 SAATLİK TAKİPLE YAKALANDI
Hatay'ın İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçan angus, 3 saatlik takip sonucu yakalandı. Sakinleştirici iğne yapılarak etkisiz hale getirilen angus, görevliler tarafından bağlanıp, araca yüklenerek İskenderun Limanı'na götürülerek görevlilere teslim edildi.
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