Hatay'da depremde hasar gören cami ve kiliselerin restorasyonu için destek istediler

HATAY’da din adamları, ağır hasar gören cami ve tarihi kiliselerin restorasyonu için destek verilmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde 18 cami yıkıldı, 44 cami ve 23 Kur’an kursu hasar aldı, tarihi 5 kilise ağır ve orta hasar gördü. İskenderun Müftüsü Ramazan Avcı, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, İskenderun Karasun Manuk Kırk Şehitler Ermeni Kilisesi pederi Avedis Tabaşyan ile İtalyan Katolik Kilisesi’nin pederi Carmine Donnici ibadethanelerin restorasyonu için destek çağrısı yaptı.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, 1585 yılında yapılan Aziz George Ortodoks Kilisesi ile şehir merkezinde bulunan Aziz Nikola Kilisesi’nin bugüne kadar birçok depremi gördüğünü belirterek, “6 Şubat depremi ile bu iki kilisemizden Aziz Nikola ağır hasarlı, Aziz George az hasarlı durumda. Her 2 kilisemizin restorasyonu bu projelendirme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Özellikle bu tarihi kültür mirası, eserlerin tekrar ayağa kaldırılması için önemli kaynaklara ihtiyaç var. Biz bu kaynak arayışları içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hem Avrupa Birliği fonlarından hem de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) fonlarından destek almaya çalışıyoruz. Aziz George Kilise’mizin restorasyonu konusunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bir fon tahsisinde bulundu. Her ne kadar bu fon tamamının restorasyonu için yeterli gelmese bile burada devletimizin, bakanlığımızın da katkıları ile ayağa kaldırabileceğiz. Ne kadar hızlı çalışmalar yürütülürse kısa zamanda ayağa kaldırabiliriz” dedi.

HATAY’DA 3 KİLİSEDEN 1’İ AYAKTA

Hatay Ermeni Kiliseleri ve Anadolu Ermeni Cemaati sorumlusu, İskenderun Karasun Manuk Kırk Şehitler Ermeni Kilisesi pederi Avedis Tabaşyan, Hatay’da 3 Ermeni kilisesinden sadece Vakıflı’daki kilisenin ayakta olduğunu, Kırıkhan’daki kilisenin tamamen yıkıldığını ve İskenderun’daki kilisenin de hasarlı olduğuna dikkat çekti. Tabaşyan, Karasun Manuk Kilisesi'nin 1872 yılında yapıldığını belirterek, “40 Azizler Ermeni Kilisesi olarak da adlandırılan bu kilisemiz İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne bağlı olan Hatay'daki 3 kilisemizden biri. 2 kez restorasyon geçirmiş bu kilisemiz orta hasarlı. Cemaatimizin gidecek başka yerleri yok. Hatay için devlet büyüklerimizden daha büyük katkılar bekliyoruz. Öyle ki ibadethaneler açık olursa insanların beraber yan yana geleceği ve Tanrı'ya gönülden daha çok dua edeceği yerlerdir. Bir arada toplanıp bunları dile getirmeleri bizim için de iyi olacak” diye konuştu.