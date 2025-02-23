Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu

        HATAY'da iş yerinin önündeki yatağı düzeltmek isteyen genç, rüzgarın devirdiği rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu
        ABONE OL

        HATAY’da iş yerinin önündeki yatağı düzeltmek isteyen genç, rüzgarın devirdiği rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

        Altınözü ilçesinde etkili olan rüzgar sırasında bir iş yerinin önündeki yatak devrildi. Bunun üzerine iş yerinden çıkan genç yatağı düzeltmek istedi. Tam yatağa doğru giderken hemen sol tarafında duran raf rüzgarın etkisiyle devrildi. Genç, devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor

        Benzer Haberler

        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu
        Dünyayı gezen gencin son durağı, Hatay'daki "Gönül Mutfağı" oldu
        Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamer...
        Hatay'da çocuğun rafın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamer...
        Hatay'da depremde hasar gören cami ve kiliselerin restorasyonu için destek...
        Hatay'da depremde hasar gören cami ve kiliselerin restorasyonu için destek...
        Hatay'da kaçan angus uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
        Hatay'da kaçan angus uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı
        İskenderun Belediyesinden sokakta yaşayanlara destek
        İskenderun Belediyesinden sokakta yaşayanlara destek
        Limandan kaçan angus şehre indi; darbeleri ile 3 kişi yaralandı (2)
        Limandan kaçan angus şehre indi; darbeleri ile 3 kişi yaralandı (2)