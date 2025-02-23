Altınözü ilçesinde etkili olan rüzgar sırasında bir iş yerinin önündeki yatak devrildi. Bunun üzerine iş yerinden çıkan genç yatağı düzeltmek istedi. Tam yatağa doğru giderken hemen sol tarafında duran raf rüzgarın etkisiyle devrildi. Genç, devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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