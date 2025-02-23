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        Kaçan angusun kaldırımdaki kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar kamerada

        HATAY'da İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçarak ilçe merkezini birbirine katan angusun, kaldırımdan yürüyen kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:00
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        Kaçan angusun kaldırımdaki kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar kamerada
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        HATAY'da İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçarak ilçe merkezini birbirine katan angusun, kaldırımdan yürüyen kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İskenderun Limanı'na yurt dışından getirilen anguslardan biri dün sabah saatlerinde TIR'a nakli sırasında kaçtı. Çay ve Dumlupınar mahallelerinde koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Trafik akışını etkileyen ve paniğe neden olan angus, zor anlar yaşattı. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yakalanan angus, İskenderun Limanı'na götürülerek görevlilere teslim edildi.

        İlçe merkezini birbirine katan angusun, kaldırımda yürüyen kişiyi boynuz darbesiyle yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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