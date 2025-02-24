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        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor

        ANTAKYA Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, eski Amik Gölü'nün yalnızca 13 kilometre doğusunda yer alan ve 2020 yılından bu yana su tutmaya başlanan Reyhanlı Baraj Gölü'nün, Türkiye'nin en zengin 30 kuş alanından biri haline geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:30
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        Reyhanlı Baraj Gölü, Türkiye'nin yeni kuş cenneti oluyor
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        ANTAKYA Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, eski Amik Gölü'nün yalnızca 13 kilometre doğusunda yer alan ve 2020 yılından bu yana su tutmaya başlanan Reyhanlı Baraj Gölü'nün, Türkiye'nin en zengin 30 kuş alanından biri haline geldiğini söyledi.

        Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği üyeleri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş gözlemcilerinin yaptığı çalışmalarda, bölgede 228 kuş türünün saptandığını belirterek, Reyhanlı Barajı Gölü'nün toplam tür sayısı bakımından Türkiye'nin en zengin alanlarından biri olduğunu söyledi. Reyhanlı Barajı'nda gözlemlenen türlerin nadirliği ve eşsizliği bakımından alanın değerinin çok daha önemli olduğuna dikkat çeken Karasu, geçmişte yalnızca eski Amik Gölü'nde yaşamış olan ancak gölün kurutulmasıyla Türkiye'de nesli tükenen yılanboyun kuşunun Reyhanlı Baraj Gölü'ne tekrar kazandırılabileceğini söyledi.

        'BÖLGENİN KORUNMASI GEREKİYOR'

        Filistin nektar kuşu gibi birçok nadir türün Türkiye'de yalnızca Hatay'da görüldüğünü hatırlatan Karasu, Hatay'ın Türkiye'nin en büyük göç rotalarından biri üzerinde bulunduğunu belirtti. Reyhanlı Baraj Gölü'nün, Türkiye'ye ulaşması muhtemel yeni kuş türleri için ilk uğrak yeri olacağını anlatan Karasu, "Baraj gölü bir avlak olarak değil, nadir kuşların gözlenebileceği, ülkemizde ilk kayıtlarının alınabileceği ve ekoturizm merkezi olarak bölgeye büyük katkı sağlayacak bir alan haline getirilmeli. Türkiye'de başka Hatay yok, Hatay'da Amik Gölü'nün yerini alabilecek başka bir sulak alan yok. Bölgenin korunması ve doğru yönetilmesi gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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