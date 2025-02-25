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        Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması sonrası ailelerden MİT'e teşekkür

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanmasını, yakınlarını kaybedenlerin aileleri memnuniyetle karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:15
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        Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması sonrası ailelerden MİT'e teşekkür
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs 2013’teki bombalı saldırının faillerinden Temir Dükancı’nın yakalanmasını, yakınlarını kaybedenlerin aileleri memnuniyetle karşıladı. Saldırıda yakınlarını kaybeden anneler, Dükancı’nın yakalanması nedeniyle MİT ve tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

        MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan ve aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi. Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı, Suriye-Lübnan sınırında yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Temir Dükancı'nın yakalanması, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saldırıda yakınlarını kaybeden aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

        11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Diken, bombalı saldırıda oğlu Mehmet Ali Diken’i kaybettiğini belirterek, "Patlamada 53 vatandaşımızı kaybettik. Devletimiz bu olayın arkasında durdu ve failler tek tek yakalanıyor. Hepsi en ağır cezayı alacak. Her defasında biraz daha rahatlıyoruz. Bizim, devletimize olan güvencimiz zaten tamdır, her defasında daha da artıyor. MİT ve devletimizin tüm yetkililerine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

        Oğlu Halil Erdemci’yi saldırıda kaybeden Medine Erdemci ise "11 Mayıs'ta oğlumu kaybettim. 2 oğlum da yaralandı. Bir kişinin daha yakalandığını duyunca hem sevinçliyim ve hem de hüzünlüyüm. Allah devletimizden, MİT’imizden razı olsun. 12 yıl oldu evlatlarımızı kaybedeli. Onlar dışarıdayken bize huzur yok. İnşallah en büyük cezayı alırlar. Acılarını unutmak mümkün değil. Yakalanmalarından dolayı mutluyuz” diye konuştu.

        Saldırıda kızı ve kız kardeşini kaybeden Hatice Kübra Erboz ise faillerin birer birer yakalanmasından dolayı sevindiklerini belirterek, “Esad rejimi çöktü ve faillerin saklanacak yerleri kalmadı. Türk adaleti birer birer onları alıp buraya getiriyor, onlara gereken cezayı verecekler eminiz. Sabırsızlıkla diğer suçluların da yakalanmasını istiyoruz. Bir nebze de olsa bu bizim kalbimize su serpiyor. MİT ve devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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