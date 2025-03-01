Hatay'da minibüs ile TIR çarpıştı; 6 ölü, 8 yaralı (2)
VALİ,KAZA YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUHatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı- Antakya karayolu Üzümdalı mevkisinde meydana gelen, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu.
VALİ,KAZA YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı- Antakya karayolu Üzümdalı mevkisinde meydana gelen, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1’i ağır 8 kişinin yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu. Masatlı burada yaptığı açıklamada, "Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı bir şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay. Buradan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 ölümüz var. Biri ağır olmak üzere 8 yaralımız var" dedi.
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