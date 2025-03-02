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        TIR'a çarpan minibüste ölen 6 işçi toprağa verildi

        HATAY'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:05
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        TIR'a çarpan minibüste ölen 6 işçi toprağa verildi
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        HATAY’da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün TIR’a çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Üzümdalı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen inşaat işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kaza yerine giderek bilgi aldı. Kazada, Ömer Erdoğan (20), Ahmet Akarsu (18) ve Ahmet Koçak (22) ile kuzenler Ömer (18), Mehmet (19) ve Halil Albayrak (25) hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Aynı fabrikada çalıştıkları ve iş çıkışı Antakya ilçesindeki Bohşin Mahallesi’ne gittikleri öğrenilen işçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Bohşin Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Cenazeye kent protokolü, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Musalla taşlarına tabutları yan yana konan 6 kişi, İl Müftüsü Mevlüt Topçu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Ahmet Akarsu’nun bir süre önce babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle engelli kardeşi ve annesine baktığı, Mehmet Albayrak’ın da bu yaz evlilik planı yaptığı bildirildi.

        Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma ve yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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