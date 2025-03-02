İskenderunspor - Isparta 32 Spor: 2-0
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor KompleksiHAKEMLER: Muhammed Selim Özbek, Gökhan Yüksel, Recep Gündüz İSKENDERUNSPOR: Onur Can - Ahmet Biler, Ulaş, Kadir, Erbay, Saruhan,(Dk.
STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
HAKEMLER: Muhammed Selim Özbek, Gökhan Yüksel, Recep Gündüz
İSKENDERUNSPOR: Onur Can - Ahmet Biler, Ulaş, Kadir, Erbay, Saruhan,(Dk. 46 Kerem) Erdem, (Dk. 64 Mohammed) Devran, Serdarcan, (Dk. 86 Turhan ), Mehmet Manis, Muhammet Beşir
ISPARTA 32 SPOR: Türker - Hamit, Ertuğrul, (Dk. 78 Cem), İsmail Hakkı, Gürhan, Caner (Dk. 64 Muhlis), Berat, (Dk. 64 Kubilay), Zihni, (Dk. 78 Haşim), Abdülkerim, Hüseyin (Dk. 70 Devrim), Vedat
SARI KARTLAR: Saruhan, Devran, Erbay (İskenderunspor), Gürkan (Isparta 32 Spor)
GOLLER: Dk. 1 Muhammet, Dk. 79 Mohammed (İskenderunspor)
2'nci Lig'in 25'inci haftasında İskenderunspor, konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.
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