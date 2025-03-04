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        Bakan Işıkhan Hatay'da

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:28 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:35
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        Bakan Işıkhan Hatay'da
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'a geldi. Işıkhan, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiği kentte, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı. Valilikte sergilenen deprem fotoğraflarını inceleyen Bakan Işıkhan, daha sonra 'Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Bakan Işıkhan, Hatay temasları kapsamında iş dünyasıyla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret edecek olan Bakan Işıkhan, Hatay Organize Sanayi Bölgesi'nde iftar programına katılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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