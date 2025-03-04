Hatay'da, ocaktan bu yana aynı sazlıkta 3'üncü yangın
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, ocak ayından bu yana iki kez yanan sazlıkta yine yangın çıktı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, ocak ayından bu yana iki kez yanan sazlıkta yine yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ocak ayından bu yana iki kez yanan Eriklikuyu ve Uzunbağ mahalleleri arasında bulunun sazlıkta, akşam saatlerinde bir kez daha yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangın, yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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