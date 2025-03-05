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        İskenderun'da fırtınanın ardından deniz suyu çekildi

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınanın dinmesinin ardından deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:20
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        İskenderun'da fırtınanın ardından deniz suyu çekildi
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınanın dinmesinin ardından deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi.

        İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Denizdeki dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında bulunan bazı tekneler alabora oldu. Devrilen ağaçlar da araçlara zarar verdi. Sahil şeridinde inşaat alanının çevresindeki suntalar, fırtına nedeniyle devrildi. Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle deniz suyu da yaklaşık 50 metre çekildi.

        Teknesi alabora olan balıkçılardan Ahmet Arıklar, "Dalgalar başladığında teknemi bölgeden alarak güçlükle daha güvenli bir yere bağladım ancak buna rağmen battı" diye konuştu.

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