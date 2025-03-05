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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:45
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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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