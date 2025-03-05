Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.