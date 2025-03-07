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        Hatay'da sazlık yangını

        HATAY'ın Erzin ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 02:01 Güncelleme: 07.03.2025 - 02:05
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        Hatay'da sazlık yangını
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        HATAY'ın Erzin ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        İlçeye bağlı Burnaz sahili yakınındaki sazlık alandan gece geç saatlerde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının geniş alana yayılmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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