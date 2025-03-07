Hatay'da sazlık yangını

İlçeye bağlı Burnaz sahili yakınındaki sazlık alandan gece geç saatlerde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının geniş alana yayılmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

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