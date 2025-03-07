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        Hatay'da sazlık yangını söndürüldü

        HATAY'ınErzin ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin gece boyunca süren müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:25
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        Hatay'da sazlık yangını söndürüldü
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        HATAY'ınErzin ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin gece boyunca süren müdahalesi ile söndürüldü.

        İlçeye bağlı Burnaz Sahili yakınındaki sazlıkta gece yarısı çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Deniz kenarındaki sazlıktan yükselen alevlere, itfaiye ekipleri farklı noktalardan müdahale etti. Gece boyunca süren çalışma sonucu yangın, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışması ile alevler tamamen söndürülürken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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