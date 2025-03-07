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        Heykeltıraş oto yedek parçaları ile yapay çimi birleştirip heykel yaptı

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan heykeltıraş Mervan Altınorak (55), atık oto yedek parçaları ile yapay çimi birleştirerek 'Döngü' adını verdiği bir heykel tasarladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:55
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        Heykeltıraş oto yedek parçaları ile yapay çimi birleştirip heykel yaptı
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan heykeltıraş Mervan Altınorak (55), atık oto yedek parçaları ile yapay çimi birleştirerek ‘Döngü’ adını verdiği bir heykel tasarladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesini destekleyen geri dönüşüm sanatçısı ve heykeltıraş Mervan Altınorak, sanatın, çevresel sorunlara dikkat çekmek adına güçlü araç olduğuna inandığından bir heykel tasarlamaya karar verdiğini söyledi. Altınorak, eseri için, projesine destek veren bir firmanın üretim sürecinden arta kalan atık otomobil ve TIR yedek parçaları ile yapay çim kullandı. Çalışmasını yaklaşık 1 ayda tamamlayan Altınorak, "Bu heykel, geri dönüşümün sadece bir kavram olmadığını ifade etmek, aynı zamanda estetik çözümler üretmek ve bunu göstermek için tasarlandı" dedi.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

        Tasarladığı heykelle, doğa ile sanayinin birbiriyle barışık hareket ettiğini vurgulayan Altınorak, "Üretim sürecinden artan atıklar, aynı zamanda geri dönüştürülmüş parçalar, motor blokları, motor bilyeleri, yay, dişli, cıvata gibi benzer her türlü yedek parçaları kullandık. Ek olarak da yeşil çim kullandık. Bu eser ayrıca dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Döngü, sanayinin doğayla barışabileceğini ve sürdürülebilir üretimin mümkün olduğunu gösteren bir örnektir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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