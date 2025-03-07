Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Bakan Göktaş, Hatay'da

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas için geldiği Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, Hatay'da
        ABONE OL

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas için geldiği Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi toplantı, ziyaret ve iftar programına katılmak için kente geldi. Göktaş ilk olarak Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Masatlı ile bir süre sohbet eden Göktaş daha sonra AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na hareket etti. Bakan Göktaş burada yapılacak toplantının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı'na katıldıktan sonra kentten ayrılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Toz patlamasında iddianame hazırlandı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Altta kolon patlak, üstte gökyüzünü görüyorsun!
        Altta kolon patlak, üstte gökyüzünü görüyorsun!
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Avcı, adliyedeki kadınların gününü kutladı
        Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Avcı, adliyedeki kadınların gününü kutladı
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Hatay'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu
        Hatay'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu
        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        İskenderunspor Türkiye Kupası'ndaki iddiasını ligde de sürdürüyor
        İskenderunspor Türkiye Kupası'ndaki iddiasını ligde de sürdürüyor
        Heykeltıraş oto yedek parçaları ile yapay çimi birleştirip heykel yaptı
        Heykeltıraş oto yedek parçaları ile yapay çimi birleştirip heykel yaptı