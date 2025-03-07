Bakan Göktaş, Hatay'da

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas için geldiği Hatay'da Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi toplantı, ziyaret ve iftar programına katılmak için kente geldi. Göktaş ilk olarak Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Masatlı ile bir süre sohbet eden Göktaş daha sonra AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na hareket etti. Bakan Göktaş burada yapılacak toplantının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı'na katıldıktan sonra kentten ayrılacak.