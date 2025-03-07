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        Bakan Göktaş, Hatay'da (2)

        'İŞTEKADIN KARDEŞİM PROJESİ' HATAY'DA BAŞLATILDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:10
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        Bakan Göktaş, Hatay'da (2)
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        'İŞTEKADIN KARDEŞİM PROJESİ' HATAY'DA BAŞLATILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Göktaş'a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da eşlik etti. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Göktaş, kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi ve mentörlük desteği verilmesi için başlatılan 'İşte Kadın Kardeşim Projesi'nin ilk olarak Hatay'da hayata geçtiğini anlattı. Göktaş, "Proje kapsamında Ankara ve İstanbul'dan, iş dünyasından kente gelen kadınlar var. Bu kadınlarımız Hatay'da üretim yapan iş kadınlarıyla buluşup, iş birliği ve kardeşlik bağı oluşturacak. Böylece Hatay'daki kadınlarla deneyimlerini paylaşacak. Bu projeyle iş birlikleri olacak, iş yapma biçimleri gelişecek. Bunun yanı sıra üretim süreçleri daha verimli hale gelecek. Pazarlama alanında daha geniş bir kitleye ulaşacaklar. Ayrıca bu proje bir yandan da depremin izlerini silip, bölgeye büyük katkı sunacak. Hatay'ın yeniden ihya edilerek güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına inşallah bu proje katkı sağlayacak. Bunu da ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Bu projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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