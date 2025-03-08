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        Eşi kaza geçirince çiftçiliğe başladı, hem çocuklarını büyüttü hem de evi geçindiriyor

        HATAY'da, Süheyla Özkurt (47), eşi rahatsızlıkları nedeniyle çalışamayacak duruma gelince, 2 dönümlük tarlalarını seraya çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:20
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        Eşi kaza geçirince çiftçiliğe başladı, hem çocuklarını büyüttü hem de evi geçindiriyor
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        HATAY'da, Süheyla Özkurt (47), eşi rahatsızlıkları nedeniyle çalışamayacak duruma gelince, 2 dönümlük tarlalarını seraya çevirdi. Yetiştirdiği ürünleri satıp 2 çocuğunu büyüten, hasta eşine bakan ve 18 yıldır ailesinin geçimini sağlayan Özkurt, "Kadın isterse her şeyi yapar" diye konuştu.

        Merkez Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan forklift operatörü Nayif Özkurt (49), 18 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu işitme yetisini kaybetti. Geçirdiği ameliyatlar sonucu bel ve boyun kısmında ağır hasarlar oluşan Özkurt, işsiz kaldı. O dönemlerde henüz çalışmadığını anlatan Süheyla Özkurt, süreç içinde, ailesine ait iki dönümlük tarlanın bir bölümüne sera kurup ürettiği ürünleri satarak evin geçimini üstlendi. Hem eşine bakan hem de o sıralarda 3 ve 1 yaşında olan erkek çocuklarını büyüten Özkurt, "Kazadan sonra bütün evin yükü bana kaldı. Mevsimsel olarak sezonda ne varsa onu ekiyorum. İlk önce sebze ve meyve ektim, sonra meyveleri aşılamaya başladım fidan yaptım, kültür tohumlarını, yani milli, değerli tohumlarımızı topladım. Tohumları topladıktan sonra üretmeye başladım, ürettikten sonra bahçeye ektim. Yetiştirdiğim ürünleri satarak 2 çocuğumu büyütüp, ailemin geçimini sağladım" diye konuştu.

        Eşini çok sevdiğini de belirten Özkurt, "Eşimi seviyorum, Allah başımızdan eksik etmesin. Gölgesi yeter bize. Kadın isterse her şeyi yapabilir, kadın çok güçlüdür" dedi.

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