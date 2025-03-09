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        CHP Grup Başkanvekili Başarır: Suriye'de insani koridor açın

        HATAY'da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye'nin Lazkiye kentindeki olaylara son verilmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:10
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        CHP Grup Başkanvekili Başarır: Suriye'de insani koridor açın
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        HATAY’da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Suriye’nin Lazkiye kentindeki olaylara son verilmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.

        Bir dizi ziyaret için Hatay’a gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başarır, Suriye’nin Lazkiye kentindeki olaylara son verilmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini belirterek, “Bu katliamı bitirecek, bunun hesabını soracağız. Uzun süredir gözümüz, kulağımız Suriye’de. Çok kötü görüntüler geliyor. Mecliste konuştum, duyulmadı, ciddiye alınmak istenmedi. Buradan Avrupa’ya, hatta dünyaya sesleniyorum. Suriye’de insani koridor açın” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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