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        CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki 13 milletvekili, Hatay'daki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yapıp, Suriye'nin Lazkiye kentine insani güvenlik koridoru açılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:10
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        CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki 13 milletvekili, Hatay’daki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yapıp, Suriye’nin Lazkiye kentine insani güvenlik koridoru açılmasını istedi.

        Bir dizi ziyaret için dün kente gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki 13 milletvekiliyle Lazkiye sınırındaki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, Lazkiye’deki Alevilere yönelik olayları endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

        'HERKESİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM'

        Lazkiye’de yaşayan sivillerin Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçesindeki vatandaşların akrabaları olduğunu anlatan Başarır, “Herkesi sağduyuya, sağduyulu açıklamaya davet ediyorum. Dün de insani güvenlik koridorunun açılmasını istiyorduk, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim dış politikadaki tavrımız net. Komşularımızın toprak bütünlüğü, yönetim bütünlüğü, demokrasi içerisinde yönetilmesidir. Bugüne kadar müdahale etmedik, bugün de etmeyiz. Bunun da bize bir faydası, gördüğünüz gibi Suriye’ye, Orta Doğu’ya, insanlığa bir faydası olmadı. Müslümanlar birbirini öldürdü. Emperyal güçlerin değil, hangi mezhepten olursa olsun Müslümanların, komşuların can güvenliğini düşünmeliyiz” dedi.

        CHP'li milletvekilleri açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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