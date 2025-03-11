Ultraslan Hatay, depremzedelere erzak kolisi dağıttı

HATAY’da 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için özveriyle çalışan Ultraslan taraftar grubu, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıttı.

Ultraslan, 'Yaralarımızı birlikte saracağız' sloganıyla bu ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Kentte depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren grup, kendilerine ulaştırılan yardım kolilerini titizlikle dağıtarak bin 500 haneye destek sağladı. Ultraslan Hatay Başkanı Mustafa Altıok önderliğinde gerçekleşen yardım organizasyonunda lise, üniversite ve yurt içi temsilcilikleri de aktif rol aldı. Yardımlar, sessiz ve gösterişten uzak bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

'Bir yardım bin mutluluk' parolasıyla hareket ettiklerini belirten Altıok, dayanışma ruhunun her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı. Altıok, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay’da ilk günden itibaren diyerek mücadelemizi sürdürdük. Bizlere bu süreçte katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Küllerinden yeniden doğmaya çalışan bu şehir için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.