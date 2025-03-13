Depremden sonra meslek öğrenen kadınlar, dernek kurup atölye açtı

HATAY'ınDefne ilçesinde 6 Şubat depreminin ardından kente gelen gönüllü eğitmenlerden dikiş-nakış öğrenen 15 kadın, dernek kurup, hayırseverlerin desteğiyle atölye açtı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu kente, yaraların sarılması için depremden 5 ay sonra İstanbul'dan bir grup kadın, gönüllü dikiş-nakış eğitmeni olarak geldi. Burada depremzede kadınların kalkınması için kurslar açan eğitmenler, 15 kadına meslek öğretti. Gönüllülerin katkısıyla Defne Kibele Kadın Üretim Derneği'ni kuran kadınlara hayırseverler de destek vererek, prefabrik ev ve malzeme sağladı. 2 yıldır çalışmalarına prefabrik atölyede devam eden kadınlar, ürettikleri giysileri satarak para kazanıp, evlerini geçindirir hale geldi.

‘HEM MESLEK ÖĞRENDİK HEM SOSYALLEŞTİK’

Kursiyerlerden Gülizar Işık Çay (46) "Depremden sonra çadırlarda yaşam mücadelesi verirken İstanbul'dan gelen eğitmenler sayesinde hem meslek öğrendik hem de sosyalleştik. Hocalarımız bu süreçte bize psikolojik destek de verdi. Hayırseverlerin de desteğiyle şu an konteyner atölyede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız başarılı olsun diye de ismini Hitit mitolojisindeki bereketle ilişkilendirilen ana tanrıçanın ismi olan Kibele'yi verdik" dedi.

Dernek üyesi Semire Akın (52) da "Gönüllü hocalardan öğrendiğimiz beceri sayesinde eşofmanlar, takım elbiseler gibi çoğu kıyafeti üretiyoruz. Şu an bayram kıyafetlerine ağırlık verdik. Eksiklerimiz var ama her geçen gün geliştiriyoruz" diye konuştu.