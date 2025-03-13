Kurum: Hatay'ımızı tarihine uygun şekilde ayağa kaldıracağız (2)

BAKANKURUM’A FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI VERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Fahri Hemşehrilik' beratı verildi. Törende konuşan Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyip, Ramazan Bayramı’na huzur içinde girmeyi temenni ettiğini ifade ederek, “Bu şehrin sokaklarında sadece yüzlerce yıllık ibadethane, cami ve mescitler yok. O mabetlerin oluşturduğu barış ve kardeşlik var. Dünyadaki tüm mazlumlara kucak açan gönüller var. Bu sokaklarda yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi var. Bu nedenle Hatay sadece Hataylıların değil, milletimizin tamamının yurdudur. Böylesi güzel bir şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima ‘İyi ki Hataylıyız’ diyoruz” diye konuştu.

‘İYİ NİYETLE EKTİĞİMİZ TOHUMLAR, YEŞERİP, AĞAÇ OLDU’

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın Hatay’da yaşandığına dikkati çeken Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde yıkılan her 3 binadan 1’i Hatay’daydı. O kara günlerde Hatay’daki enkaz alanlarında bir söz söyledik; ‘Milletimiz endişe etmesin. Hatay asrın inşasının merkezi olacak ve yeniden tarih sahnesindeki şanlı yerini alacak’ dedik. Burada tüm arkadaşlarımızla, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, genel başkan yardımcısı ve milletvekillerimiz, tüm Hataylı kardeşlerimizle birbirimize sımsıkı sarıldık. Durmadan, dinlenmeden, yağmur çamur demeden çalıştık. Depremin daha 45’inci gününde ilk temelleri attık. Hep birlikte Hatay’ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Hamdolsun, bugün bahçemiz bahar gördü. O gün iyi niyetle ektiğimiz tohumlar, yeşerip, ağaç oldu.”

‘201 BİN KONUTU TESLİM ETTİK’

Deprem bölgesinde depremzedelere teslim edilen konut ve iş yerleriyle alakalı bilgiler aktaran Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz konut sayımızı Eylül’de 100 bine, Ekim’de 130 bine ve Ocak’ta ise 201 bine yükselttik. Emin olun bu mücadele, birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir mücadeledir. Ortaya koyduğumuz mücadelede, ‘Bu enkazın altında kalırlar’ çığırtkanlığına kulak asmadan 201 bin konutu başarıyla milletimize teslim ettik. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümünün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla, gece gündüz koşturuyoruz. İstediğimiz yere varana kadar dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Hayalini kurduğumuz anı getirene kadar hep birlikte çalışacağız. 11 ilde depremzede kardeşlerimizden yuvasına kavuşmayan tek bir anne, iş yerini açmayan tek bir baba, yüzü gülmeyen tek bir yavru bırakmayacağız.”