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        Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan'ın öldürüldüğü belirlendi; 6 gözaltı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2 gün kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 01:36 Güncelleme: 18.03.2025 - 01:40
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        Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan'ın öldürüldüğü belirlendi; 6 gözaltı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2 gün kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’inin silahla bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Samandağ’ın Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, önceki gün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi

        CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Güvercin'in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın yaptığı operasyonda cinayete karıştığı öne sürülen ve kameralara silahlı görüntüsü yansıyan şüpheli ile birlikte 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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