Mertcan cinayetinde 6 şüpheli adliyede (2)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mertcan Güvercin’in (23) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.D. 'Kasten öldürme', A.Ş., Y.B. ve A.Y. ise ‘Suça yardım etme’ suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli H.K. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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