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        Mertcan cinayetinde 6 şüpheli adliyede (2)

        4KİŞİ TUTUKLANDIHatay'ın Samandağ ilçesinde Mertcan Güvercin'in (23) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:40
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        Mertcan cinayetinde 6 şüpheli adliyede (2)
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        4KİŞİ TUTUKLANDI

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mertcan Güvercin’in (23) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.D. 'Kasten öldürme', A.Ş., Y.B. ve A.Y. ise ‘Suça yardım etme’ suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli H.K. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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