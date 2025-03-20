Mertcan'ı öldürdükten sonra tüfeğin dipçiğiyle cesedine vurmuş

HATAY’da evinden ayrıldıktan 3 gün sonra cesedi bulunan Mertcan Güvercin’i (23) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ali Demir'in (23) cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıktı. Demir’in, Güvercin'i arkadaşlarıyla birlikte dağlık bölgeye götürdüğü, av tüfeğiyle 2 el ateş edip öldürdükten sonra cesede tüfeğin dipçiğiyle birçok kez vurduğu belirtildi.

Samandağ ilçesinde Avcılar Mahallesi'nde 14 Mart’ta evden çıkan Mertcan Güvercin'den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama yapan jandarma, 17 Mart'ta Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi morga kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLMİŞ

Mertcan Güvercin’in cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın operasyonunda kameralara silahlı görüntüsü yansıyan Ali Demir ile arkadaşları A.Ş., Y.B., A.Y., H.K. ve U.A. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Demir ‘Cinayet’, A.Ş., Y.B. ve A.Y. ise ‘Cinayete yardım etme’ suçlarından tutuklanırken, H.K. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNAYET PLANLANMIŞ

Olaya ilişkin yapılan araştırmada Ali Demir'in cinayeti planlayarak işlediği, gezme bahanesiyle evinden çağırdığı Güvercin'i arkadaşlarıyla birlikte dağlık alana götürdüğü, orada yakın mesafeden tüfekle 2 el ateş ettiği belirlendi. Demir'in hayatını kaybeden Mertcan Güvercin'in cesedine tüfeğin dipçiğiyle birçok kez vurduğu tespit edildi. Ali Demir'in planlayarak işlediği cinayetin nedeni konusunda ise çelişkili ve net olmayan ifadeler verdiği ileri sürüldü.