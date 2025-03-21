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        Hatay'da 40 milyon TL'lik change operasyonu

        HATAY'da kazalı araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ülkeye sokulan 40 milyon lira değerindeki 21 TIR'a işleyerek change yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:00
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        Hatay'da 40 milyon TL'lik change operasyonu
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        HATAY'da kazalı araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ülkeye sokulan 40 milyon lira değerindeki 21 TIR'a işleyerek change yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazalı ve hasarlı araçların şasi ile motor numaralarını, çalıntı, hacizli ve yurt dışından ülkeye sokulan araçlara işleyerek change yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda A.K. ve A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce alıp, sattığı 63 TIR'a el koyan polis, yaptığı incelemede 40 milyon değerindeki 21 TIR'ın change olduğunu belirledi. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkan iki şüpheli, yurt dışığı yasağı ile serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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